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Глава МИД Германии одной фразой описала обмен заключенными между РФ и Западом

Глава МИД ФРГ Бербок назвала обмен заключенными с РФ крайне деликатной дилеммой

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) в рамках обмена заключенными между Россией и Западом не было легким. Ее слова передает Tagesschau.

«Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами «крайне деликатной дилеммой», — говорится в статье издания.

По словам дипломата, решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве.

Пожизненно осужденный в Германии Вадим Красиков, вернувшийся Россию в рамках масштабного обмена заключенными, является сотрудником ФСБ, заявили в Кремле. В США назвали Красикова ключевой фигурой состоявшегося обмена, а The New York Times даже написала, что он — «друг» президента РФ Владимира Путина. Кто такой Вадим Красиков и почему канцлер Германии Олаф Шольц был против его выдачи России — в материале «Газеты.Ru».

1 августа Россия и западные страны провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Ранее Трамп похвалил Россию за обмен заключенными.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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