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В США в частном порядке признают, что Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАС

WP: в США в частных беседах признают, что Израиль ликвидировал главу ХАМАС

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Mohamed Azakir/Reuters

Официальные лица США в частном порядке признают, что Израиль стоит за атакой на главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Израиль не взял на себя ответственность, но официальные лица США в частном порядке признают, что он стоял за (атакой на Ханию. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

При этом газета отмечает, что Вашингтон не был проинформирован об операции заранее и не играл в ней никакой роли.

По оценке Washington Post, обострение ситуации на Ближнем Востоке приближает регион «к полномасштабному конфликту».

До этого неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.

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