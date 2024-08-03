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В Иране начались задержания после атаки на главу политбюро ХАМАС

NYT: в Иране задержали сотрудников сферы безопасности после атаки на главу ХАМАС

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Mehr News Agency

Десятки сотрудников сферы безопасности, а также офицеры разведки Ирана были задержаны властями страны на фоне продолжающегося расследования атаки на главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Иран задержал более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, военных чиновников и сотрудников военного гостевого дома в Тегеране, в ответ на масштабное и унизительное нарушение безопасности», — говорится в сообщении издания.

Американская газета, называя такую реакцию властей Ирана на ликвидацию Хании «бурной», добавляет, что операция против главы политбюро ХАМАС прошла «на тщательно охраняемом объекте в столице страны».

До этого неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal заявил, что попытки различных государств не допустить
удара Тегерана по Израилю после атаки на Ханию «были и будут бесплодными».

Ранее сообщалось, что американцы готовятся к ударам Ирана по своим силам на Ближнем Востоке.

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