В Иране начались задержания после атаки на главу политбюро ХАМАС

Десятки сотрудников сферы безопасности, а также офицеры разведки Ирана были задержаны властями страны на фоне продолжающегося расследования атаки на главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Иран задержал более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, военных чиновников и сотрудников военного гостевого дома в Тегеране, в ответ на масштабное и унизительное нарушение безопасности», — говорится в сообщении издания.

Американская газета, называя такую реакцию властей Ирана на ликвидацию Хании «бурной», добавляет, что операция против главы политбюро ХАМАС прошла «на тщательно охраняемом объекте в столице страны».

До этого неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal заявил, что попытки различных государств не допустить

удара Тегерана по Израилю после атаки на Ханию «были и будут бесплодными».

Ранее сообщалось, что американцы готовятся к ударам Ирана по своим силам на Ближнем Востоке.