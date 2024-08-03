Блинкен «поздравил» лидера оппозиции Венесуэлы по итогам выборов

Госсекретарь США Энтони Блинкен «поздравил» оппонента президента Венесуэлы Николаса Мадуро Эдмундо Гонсалеса с тем, что тот получил «большинство» голосов на выборах. С таким заявлением выступил американский госдеп на своем сайте.

«Блинкен поздравил Гонсалеса Уррутию с получением большинства голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предпочтение граждан страны голосовать за Гонсалеса на выборах якобы «подтверждается» усилиями и действиями демократической оппозиции, которая требует прозрачных выборов и соответствующего подсчета голосов.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты опасаются за жизнь и безопасность лидеров венесуэльской оппозиции.

Кроме того, законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.