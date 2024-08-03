Трамп раскрыл дату предстоящих дебатов с Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог договориться с американским телеканалом Fox News относительно проведения дебатов с вице-президентом США, кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис 4 сентября. Об этом республиканец сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября», — отметил он (цитата по РИА Новости).

По его словам, мероприятие должно пройти в штате Пенсильвания. Площадка на данный момент еще не определена.

Трамп и Харрис уже несколько недель не могут согласовать дату и канал для проведения дебатов. Первоначально второй раунд дебатов планировался 10 сентября на телеканале ABC, но после выхода Байдена из гонки команда Трампа не смогла гарантировать его участие на этом канале. Трамп обвиняет ABC в симпатиях демократам, предвзятости и распространении фейковых новостей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом Республиканской партии на них стал экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что его соперником станет действующий глава государства Джо Байден, однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру Харрис.

Ранее Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства.