Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства

Вице-президент США Камала Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах попытается сделать из страны коммунистическое государство, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании перед своими сторонниками, назвал Харрис провальным вице-президентом во главе провальной администрации. Он подчеркнул, что все изменения, о которых говорит Харрис, будут заключаться лишь в том, что она предпримет попытку установить в Соединенных Штатах коммунистическое государство.

До этого Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Харрис «внезапно изменила свою личность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее стало известно, что Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.