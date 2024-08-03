Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный для обмена заключенных самолет

Президент США Джо Байден поднялся в пустой самолет, перевозивший заключенных для обмена, чтобы поблагодарить экипаж. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, Байден провел в пустом самолете около двух минут. В это время вице-президент США и кандидат на предстоящих выборах от Демократической партии Камала Харрис находилась возле самолета.

До этого освобожденные в рамках обмена заключенными американцы вернулись в США. Журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также морпеха Пола Уилана на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном встретили американский президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и члены их семей.

Байден и Харрис обняли каждого вернувшегося американца. Президент США после этого заявил, что «предстоит еще много работы».

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.