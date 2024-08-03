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Президент Венесуэлы заявил о готовящемся теракте в Каракасе

Президент Венесуэлы Мадуро: боевики планируют совершить теракт в Каракасе

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Fausto Torrealba/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции во дворце Мирафлорес заявил, что боевики планируют провести теракт в Каракасе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. ... Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас», — поделился Мадуро.

Он пояснил, что часть боевиков прибыла в столицу из штата Сулия. Они уже принимали участие в беспорядках в столичном муниципалитете Петаре после президентских выборов.

В субботу в Каракасе должны состояться массовые демонстрации сторонников Мадуро и оппозиции.

До этого законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

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