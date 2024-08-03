Убийство лидера ХАМАС связали с решением Нетаньяху

Ликвидация лидера ХАМАС Исмаила Хании является демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Руководство Израиля обещало ответить и сдержало слово. Таким образом Нетаньяху показал, что все еще остается сильным лидером, готовым защищать свою страну. Для него это важно, так как среди населения многие негативно настроены по отношению к премьеру», — заявил Долгов.

По мнению российского востоковеда, от Ирана, в чьей столице был убит Хания, теперь можно ожидать массированного ракетного обстрела Израиля в качестве мести за лидера ХАМАС.

До этого иранские СМИ опубликовали ролик с анонсом «интересных событий» для Израиля.

Во время выступления, на фоне ведущего появилась фотография появилась фотография лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате нападения.

Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.