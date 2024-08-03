В МИД РФ отреагировали на слова Макрона о том, что открытие ОИ стало «лицом» Франции

Президенту Франции Эммануэлю Макрону виднее, если он считает открытие Олимпийских игр (ОИ) в Париже «лицом» Франции. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат процитировала слова французского лидера о том, что церемонией открытия Олимпиады Франция продемонстрировала свое «настоящее лицо», и иронично прокомментировала его высказывание.

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — отметила Захарова.

29 июля министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Он признался, что некоторые сцены ему не понравились, однако назвал мероприятие искусством.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее сообщалось, что Том Круз выступит на закрытии Олимпиады-2024.