Из госдепа США ушла заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдепартамент страны покинула заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Посетив десятки стран и встретившись с бесчисленными мировыми лидерами, студентами, сторонниками и учеными с целью продвижения нашей политики и активизации наших партнерских отношений, она покидает пост заместителя секретаря по публичной дипломатии», — говорится в сообщении.

По словам Блинкена, при действующей администрации Аллен проработала почти три года и занимала четыре разных должности.

В марте в госдепартаменте США прокомментировали предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря по политическим вопросам связан с возможностью проведения расследования ее работы на Украине в период с 2014 по 2022 год.

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