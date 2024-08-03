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В Турции рассказали, что США обманывают Зеленского

Milliyet: США лгут Зеленскому, обещая продолжение поддержки

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Власти США обманывают президента Украины Владимира Зеленского, когда обещают ему продолжение поддержки Киева. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

В статье отмечается, что подобные обещания Вашингтона являются лишь «предвыборными инвестициями». При этом Россия продолжает одерживать победы на поле боя, и с каждым днем у нее становится все больше танков и ракет.

Вооруженные силы РФ уничтожают американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot «один за другим». Такая же судьба ждет и полученные Украиной истребители F-16, уверен автор.

1 августа Минобороны РФ сообщило, что армия России уничтожила три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также в этот день российские войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками, а также по железнодорожным эшелонам с личным составом ВСУ и боеприпасами.

31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины, количество самолетов в первой партии «небольшое».

Ранее Зеленского обвинили в продаже украинской земли Западу.

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