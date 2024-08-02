Защита сенатора Савельева намерена обжаловать его арест

Адвокат Татьяна Лупандина, представляющая интересы сенатора Дмитрия Савельева, сообщила о намерении обжаловать арест политика. Ее слова передает РИА Новости.

Она заявила, что постановление принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса.

До этого Савельев указал в документах, что он не женат.

Басманный суд вечером 2 августа заключил под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации покушения. Его отправили под стражу до 2 октября. До этого Следственный комитет России предъявил обвинение в приготовлении к организации покушения Савельеву.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее супруга Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.