Защита сенатора Савельева намерена обжаловать его арест

Адвокат Татьяна Лупандина, представляющая интересы сенатора Дмитрия Савельева, сообщила о намерении обжаловать арест политика. Ее слова передает РИА Новости.
Она заявила, что постановление принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса.
До этого Савельев указал в документах, что он не женат.
Басманный суд вечером 2 августа заключил под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации покушения. Его отправили под стражу до 2 октября. До этого Следственный комитет России предъявил обвинение в приготовлении к организации покушения Савельеву.
2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее супруга Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.