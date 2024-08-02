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Байден пригрозил Израилю прекращением поддержки США

Axios: Байден предупредил Нетаньяху о возможном прекращении поддержки Израиля

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Global Look Press

В случае новых шагов к эскалации на Ближнем Востоке США могут отказать Израилю в своей поддержке. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает портал Axios.

В публикации отмечается, что между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся «жесткий» частный разговор. В нем американский лидер призвал Израиль прекратить эскалацию напряженности в регионе и перейти к обсуждению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 31 июля после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В дом, где он ночевал в Тегеране, попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Исмаил Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что Израиль пересек красную черту и ответит за это.

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