Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал заместителю председателя Еврокомиссии Валдису Домбровскису, что Хорватия является ненадежным транзитером нефти. Об этом Сийярто заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хорватия не является для нас надежным транзитером, поскольку после начала конфликта хорваты подняли плату за транзит во много раз выше, чем в среднем по европейскому рынку», — говорится в сообщении.

До этого Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из Российской Федерации.

30 июля Сийярто заявил, что представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из России.

Сийярто также обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС и подчеркнул, что Венгрия рассматривает «возможные правовые и технические решения», чтобы гарантировать стабильность нефтеснабжения, несмотря на введенные ограничения.

Ранее сообщалось, что ЕС может вынудить Украину снять санкции с российской нефти.