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Две трети американцев высказали недоверие к Секретной службе США

Большинство американцев не доверяет Секретной службе после покушения на Трампа

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Shutterstock

После покушения на Дональда Трампа лишь треть американцев верит в то, что Секретная служба США способна обеспечить безопасность кандидатов в президенты. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром NORC для агентства Associated Press (AP).

Исследование показало, что только трое из десяти американцев уверены в том, что Секретная служба справится с обеспечением безопасности претендентов на высший пост страны перед выборами. Кроме того, семеро из десяти американцев считают, что Секретная служба несет, по крайней мере, частичную ответственность за покушение на Трампа.

Секретная служба США — федеральное агентство, основной задачей которого является охрана высших лиц страны и их семей. Бывшие президенты также имеют право на пожизненную охрану.

Опрос был проведен с 25 по 29 июля с участием 1143 человек. Статистическая погрешность составляет 4,1 п. п. Поводом для него стала отставка директора Секретной службы Кимберли Читл, которая из-за покушения на Трампа подверглась острой критике в Конгрессе США.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее охрана Трампа пожаловалась на полицию из-за ее действий во время покушения.

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Покушение на Трампа
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