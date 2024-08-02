Кличко заявил о неприемлемости политического соперничества до завершения боев на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о неприемлемости политического соперничества в руководстве Украины до окончания боевых действий. Об этом пишет Politico.

«Любые политические амбиции в наши дни безумны! Мы должны отложить все это в сторону и объединиться, иначе мы потеряем страну», — сказал он.

Большая статья посвящена непростому положению Кличко в самом Киеве и его взаимоотношениям с оппозиционными депутатами и активистами. Перечисляются многочисленные проблемы Киева — в частности, снос исторических зданий ради прибыльного строительства новых кварталов, которое продолжается даже в период военного положения.

В публикации отмечается, что с начала боевых действий в Киеве было разрушено 23 исторических здания, и только два из них — в результате ракетных атак.

1 августа Кличко обвинил украинские власти в ситуации вокруг снесенной старинной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно киевская мэрия бессильна в вопросе восстановления здания, представляющего архитектурную ценность. В то же время власти страны перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию, чтобы защитить представляющие архитектурную ценность строения.

Ранее Кличко назвал кошмаром для Украины продолжение конфликта.