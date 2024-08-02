Супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ

Супруга сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Ольга заявила, что муж просил ее не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся их дети. Об этом сообщает Mash.

По ее словам, она не знала, что просьба Дмитрия может быть связана с уголовным делом. Ольга считает, что ее мужа могли подставить.

«Он мне говорил, что сложное время, но оно сложное у нас уже два года, поэтому я не могла предположить, что это связано с уголовным делом», — сказала она.

До этого сообщалось, что Ольга Савельева ездила на Bentley и выкладывала ролики с машиной в соцсетях.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Ранее стало известно, каким автомобилем владел сенатор Савельев.