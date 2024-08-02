В Молдавии заблокируют счета оппозиционеров Шора и Таубер

Молдавский межведомственный наблюдательный совет, который подчиняется правительству и следит за соблюдением международных санкций, принял решение заблокировать фонды и ресурсы представителей оппозиционного блока «Победа» Илана Шора и Марины Таубер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц...» — говорится в документе.

В списке 11 человек. Среди них лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, депутат парламента от этого блока Марина Таубер, заместитель председателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, а также другие представители оппозиции Молдавии.

До этого Шор заявил, что власти Молдавии «продают» свою страну «почти даром». Так он прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов.

Ранее стало известно имя кандидата в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа».