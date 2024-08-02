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Стало известно о крупных долгах задержанного сенатора Савельева

RT: у задержанного сенатора Савельева были проблемы с долгами

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

У задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева ранее были проблемы с долгами. Об этом сообщает RT.

По информации источника, по одному из делопроизводств Савельев должен был выплатить 300 млн рублей. Сейчас у него нет задолженностей.

Как сообщал «МК», в 2019 году компания «Спецстройсервис» взяла кредит в банке «Ак Барс» в размере 400 миллионов рублей. Среди поручителей по данному кредиту проходил сенатор. В 2021 году компания была объявлена банкротом.

До этого стало известно, что Дмитрий Савельев зарегистрировал четыре компании в Москве и одну в Московской области.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Ранее сообщалось, что семья Савельева в день задержания выбирала подарок для него.

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