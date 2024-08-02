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Трамп рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война

Трамп: третья мировая война может начаться из-за некомпетентности Байдена

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Marco Bello/Reuters

Третья мировая война может начаться из-за некомпетентности президента США Джо Байдена и его окружения. Такое мнение выразил кандидат на пост главы американского государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Я беспокоюсь о том, что люди, находящиеся у нас на посту, крайне некомпетентны. Я беспокоюсь о третьей мировой войне до того, как я туда доберусь», — сказал Трамп, имея в виду свою возможную победу на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Трамп похвалил Россию за обмен заключенными.

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Выборы в США — 2024
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