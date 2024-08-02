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Трамп заявил о перевороте внутри Демократической партии США

Трамп заявил, что Байдена отстранили от выборов в результате переворота

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Marco Bello/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что действующего американского лидера Джо Байдена отстранили от выборов в результате переворота внутри Демократической партии.

«У него было 14 млн голосов [в ходе праймериз], он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали: либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем», — сказал Трамп, назвав произошедшее «переворотом для свержения президента».

Политик также поделился своим мнением о новом кандидате на пост главы США Камале Харрис. По его словам, «из нее пытаются сделать Маргарет Тэтчер», однако она некомпетентна.

До этого Трамп заявлял, что Харрис должна была предотвратить конфликт на Украине, но не справилась с этим.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп баллотируется от Республиканской партии. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее предсказавший победы Трампа и Байдена профессор назвал имя следующего президента США.

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Выборы в США — 2024
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