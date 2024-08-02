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Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля из-за траура по Хании

МИД Израиля вызвал представителя посольства Турции из-за приспущенного флага

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Hamas Chief Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в Израиле из-за приспущенного флага на здании дипмиссии в Тель-Авиве в знак траура по главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. Об этом Кац написал в соцсети X.

«Я поручил сотрудникам МИД вызвать заместителя посла Турции в Израиле для вынесения строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен на половину флагштока на здании посольства Турции в Тель-Авиве», — сказано в сообщении.

2 июля газета The New York Times писала, что Вооруженные силы США готовятся к переброске дополнительных боевых самолетов на Ближний Восток с целью помочь в защите Израиля от потенциальной атаки со стороны Ирана.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем потребовал от Евросоюза заставить Израиль отказаться от дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Исмаил Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа. Его не стало в Тегеране ранним утром 31 июля. Предварительно, после израильской атаки, которую планировали несколько месяцев. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США направят на Ближний Восток дополнительные военные силы.

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