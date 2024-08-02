США направят на Ближний Восток дополнительные военные силы

Для защиты от Ирана Соединенные Штаты готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы, включая авиацию. Об этом сообщает CNN.

Соответствующее заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, после того, как Иран поклялся отомстить за ликвидацию политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, Соединенные Штаты «готовы перебросить ресурсы на Ближний Восток».

2 августа ликвидацию главы политбюро ХАМАС прокомментировал президент США Джо Байден. Он заявил, что это событие «не способствовало прекращению огня» в секторе Газа.

Рано утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В дом, где он ночевал в Тегеране, попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.