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В Иране потребовали от ЕС оказать давление на Израиль

Иран потребовал от Борреля оказать давление на Израиль для прекращения эскалации

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Hannah Mckay/Reuters

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем потребовал от Евросоюза заставить Израиль отказаться от дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в соответствии со своими обязанностями по поддержанию международного мира и безопасности ЕС должен «оказать давление на сионистский режим, чтобы предотвратить продолжение преступлений этого режима».

2 августа бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер заявил, что на данном этапе развития отношений между Ираном и Израилем готовность Тегерана к эскалации конфликта выше, чем раньше.

Днем ранее Кяни заявил, что Израиль «пересек красную черту», атаковав в Иране главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию.

Ранее ЦАХАЛ заявил об устранении лидера боевого крыла ХАМАС.

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