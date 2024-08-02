В Госдуме заявили, что кроме YouTube россияне могут лишиться Google, Android и IOS

Скоро в России будет заблокирован не только YouTube, но и Google, Android и IOS. Такое мнение в беседе с порталом runews24 высказал депутат Государственной думы Алексей Диденко.

Депутат предположил, что «это произойдет не по нашей инициативе», подчеркнув, что «госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации».

В качестве примера спокойного отношения общества к таким отключениям он привел Netflix, заявив, что «никакой «трагедии» после этого не случилось.

«Алексей Диденко подчеркнул, что вопрос выживания наших систем и нашего суверенитета — это вопрос существования», — говорится в публикации.

Накануне россияне сообщили о массовых сбоях в работе YouTube. В Госдуме говорили, что падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах составит до 70%, а в МИДе призывали россиян отказаться от YouTube в пользу российских аналогов.

Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Google прокомментировал замедление YouTube в России.