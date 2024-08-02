МИД Израиля вызвал посла Турции из-за траура по главе ХАМАС

Израиль вызвал заместителя посла Турции после того, как в посольстве республики в Тель-Авиве был приспущен флаг в знак траура по главе радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании. Об этом сообщает пресс-служба израильского МИД в Telegram-канале.

Соответствующее поручение дал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Турецкому дипломату будет объявлен строгий выговор.

Рано утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о смерти главы политбюро ХАМАС. Хания был убит в Тегеране прямым попаданием ракеты в дом, где он ночевал. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС в официальном сообщении объявил Ханию мучеником и обвинил в происходящем Израиль.

Турция осудила убийство Хании и призвала международное сообщество остановить Израиль, пока конфликт не расширился.

«Цель данной атаки — расширить войну в секторе Газа на весь регион. В случае, если международное сообщество не перейдет к действиям, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с более масштабными конфликтами», — заявили в турецком МИД.

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Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.