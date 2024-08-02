Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Украина выделила на оборону подконтрольных районов Запорожья

Мельничук: Киев дал $3,6 млн на укрепления в подконтрольных районах Запорожья

close
100%
Reuters

Украинские власти выделили дополнительные $3,6 млн на строительство и укрепление на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Тарас Мельничук.

«Перераспределены средства… в объеме 146 930,859 тыс. гривен (около $3,6 млн) для направления их Запорожской областной военной администрации на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений», — отметил он.

По данным Мельничука, эти средства были выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины, а также из бюджетов областных военных администраций — Ивано-Франковской, Николаевской и Черкасской.

В конце июля глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами