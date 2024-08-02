Стало известно, сколько Украина выделила на оборону подконтрольных районов Запорожья

Украинские власти выделили дополнительные $3,6 млн на строительство и укрепление на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Тарас Мельничук.

«Перераспределены средства… в объеме 146 930,859 тыс. гривен (около $3,6 млн) для направления их Запорожской областной военной администрации на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений», — отметил он.

По данным Мельничука, эти средства были выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины, а также из бюджетов областных военных администраций — Ивано-Франковской, Николаевской и Черкасской.

В конце июля глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.

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