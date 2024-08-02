Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В обмене заключенными увидели готовность России и США к переговорам по Украине

Немецкий политолог Рар: США и Россия готовы к переговорам по Украине

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Состоявшийся накануне обмен заключенными между Россией и западными странами выгоден для всех сторон и является подтверждением «потепления» отношений, считает немецкий политолог Александр Рар. В беседе с НСН он назвал обмен началом процесса сближения США и РФ, подчеркнув, что это первый признак приближения переговоров по Украине.

По мнению эксперта, Россия одержала политическую победу, вернув назад «своих агентов», а Запад – моральную, добившись освобождения диссидентов. Подобные сделки не совершаются, если назревает эскалация конфликта – они скорее являются предвестниками потепления отношений, убежден политолог.

«На сделку пошли обе стороны, мне кажется, что это начало какого-то процесса сближения. Это чувствуется по выступлениям политиков, которые хотят сдержать какую-либо возможную эскалацию», — пояснил Рар.

По его мнению, во многом такая ситуация связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке, который перетягивает на себя внимание Запада с Украины. На этом фоне украинский вопрос, возможно, вскоре начнут решаться в ходе переговоров – их эксперт спрогнозировал на вторую половину текущего года.

Напомним, накануне состоялся исторический обмен заключенными из семи стран. В Россию вернулись 8 человек, уехали — 16 человек. Среди них россиянин Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира, а также американцы — журналист Эван Гершкович и предприниматель Пол Уилан, осужденные за шпионаж, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее рассказали подробности о процессе обмена заключенными между РФ и Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами