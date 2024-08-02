Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о дальнейшей судьбе арестованного в США Винника

Песков: Россия будет добиваться освобождения арестованного в США Винника

close
100%
Costas Baltas/Reuters

Россия будет добиваться освобождения арестованного в США Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег через криптобиржу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, судьба всех россиян, которые находятся в заключении в Соединенных Штатах и других странах, — это предмет озабоченности для всех российских ведомств.

До этого сообщалось, что Винник не попал в списки на обмен заключенными между Россией и Западом потому, что в Соединенных Штатах ему пока не вынесли приговор.

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегия, Польша, Словения, Россия и Белоруссия). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.

Все новости на тему:
Обмен заключенными РФ и Запада
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами