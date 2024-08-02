В Кремле высказались о дальнейшей судьбе арестованного в США Винника

Россия будет добиваться освобождения арестованного в США Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег через криптобиржу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, судьба всех россиян, которые находятся в заключении в Соединенных Штатах и других странах, — это предмет озабоченности для всех российских ведомств.

До этого сообщалось, что Винник не попал в списки на обмен заключенными между Россией и Западом потому, что в Соединенных Штатах ему пока не вынесли приговор.

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегия, Польша, Словения, Россия и Белоруссия). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.