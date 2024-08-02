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Чиновники на Украине повздорили из-за переименования одесских улиц

Глава ОВА предложил мэру Одессы уехать в Россию после спора о названиях улиц

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Depositphotos

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предложил мэру Одессы Геннадию Труханову, не поддержавшему решение о переименовании улиц города, отправиться в Москву или Уфу, если ему так нравятся советские названия. Соответствующий пост Кипер опубликовал в своем Telegram-канале.

В конце июля глава ОВА принял решение переименовать 84 объекта (в том числе улицы), названия которых связаны с Россией или СССР, в Одессе и Одесской области. Труханов эту идею раскритиковал и призвал не следовать «логике деколонизаторов».

В ответ на это Кипер подчеркнул, что Одесса является украинским городом и в ней не место улицам, названным в честь людей, которые «воспевали советский союз с империей».

«А если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет», — написал глава ОВА.

Согласно распоряжению Кипера, в Одессе переименуют улицу Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого и т.д.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее комитет Рады принял решение переименовать село Ватутино в Залужное.

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