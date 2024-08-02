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Политолог заявил, что никабы создают атмосферу напряженности и неприятия

Политолог Козырев: проблема никабов – в создании напряженности

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Максим Богодвид/РИА Новости

Никабы в России призывают запретить не только из-за того, что они позволяют преступникам скрыть лицо от видеокамер, считает член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, декан философского факультета МГУ Алексей Козырев. Главной проблемой этого элемента женского гардероба является создание напряженной атмосферы, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это и создание определенной атмосферы настороженности, какого-то непринятия. Когда люди у себя дома чувствуют себя не как у себя дома. Поэтому мне кажется, что надо разделять реализацию религиозного чувства и демонстративное поведение», — убежден Козырев.

В пример он привел христианство, напомнив, что при посещении православных храмов российские женщины должны надевать платок, однако не обязывает носить его и вне стен церквей. В православной Греции же ношение платка вообще нежелательно, так как напоминает жителям об османском господстве. Все это, по мнению политолога, говорит о том, что к сути веры ношение платков не относится, а считается обязательным лишь из-за местных обычаев.

«Так же, я смею предположить, в Исламе есть определенные традиции и обряды, которые носят локальный характер. Нам не надо локальное делать универсальным», — заключил Козырев.

Напомним, дискуссия о никабах в России началась с того, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение депутатов законопроект, согласно которому власти регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях. Многие инициативу не поддержали — так, муфтият Башкирии заявил, что это нарушение прав мусульман и свободу вероисповедания в России. В то же время в Кремле подчеркнули, что интересы безопасности должны превалировать над соблюдением таких традиций, как ношение никабов.

Ранее жительниц российской республики попросили не надевать никаб на учебу.

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