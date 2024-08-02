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Медведев отреагировал на планы Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

Медведев назвал лицемерием планы Молдавии объявить геноцидом послевоенный голод

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев счел лицемерием планы Кишинева объявить голод в Молдавии после Великой Отечественной войны (ВОВ) геноцидом. Своим мнением на этот счет он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Каким же наглым, лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом!» — написал зампред Совбеза.

Он заявил, что любой мало-мальски образованный человек знает, в каком состоянии была экономика Советского Союза после окончания войны.

«Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», — отметил российский политик.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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