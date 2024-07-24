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На Западе заявили, что главком НАТО в Европе ожидает победу РФ на Украине

Журналист Боуз: главком НАТО в Европе Каволи ожидает победу России на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает победу России на Украине. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО», — заявил журналист.

Таким образом, Боуз прокомментировал отрывок выступления Каволи, который заявил о «крупной российской проблеме» после окончания конфликта.

Накануне британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в НАТО осознают, что Россия может нанести Украине сокрушительное поражение. Он напомнил о недавнем заявлении Кристофера Каволи о пагубности затягивания украинского конфликта. Меркурис подчеркнул, что «генерал Каволи понимает в этом намного больше, чем другие люди, потому что он военный, командующий НАТО».

В апреле Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США заявил, что Россия представляет собой «хроническую угрозу миру». Кроме этого, по его словам, вызывает беспокойство сотрудничество Москвы с Китаем, Ираном, и КНДР. Такое развитие событий противоречит национальным интересам США, считает он.

Ранее Каволи назначили координатором поставок оружия Украине.

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