У администрации президента США Джо Байдена нет определенной стратегии по Украине после выделения Киеву $61 млрд. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Эта мера (выделение США $61 млрд Украине. – прим. ред.) включала условие, согласно которому администрация Байдена должна была представить законодательному органу подробную стратегию дальнейшей поддержки со стороны США… Сейчас август, и со стороны администрации Байдена все еще нет никаких признаков намерения представить такую стратегию Конгрессу», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, промедление с публикацией упомянутой стратегии говорит о том, что ее «вообще не существует».

Издание подчеркивает, что «серьезные и честные внутренние дискуссии» в администрации Байдена по вопросу поддержки Украины сейчас невозможны, «поскольку они раскроют ошибочные и пустые предположения, на которых основана большая часть нынешней политики» США.

До этого американский правозащитник, экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что масштабный обмен заключенными России и США показал, что прямые и сдержанные переговоры между странами могли бы помочь и в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Макгрегор увидел послание от Путина для США в действиях России.