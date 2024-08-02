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Американская газета раскрыла подробности переговоров РФ и Запада по обмену заключенными

Politico: Шольц не хотел освобождать Красикова в ходе обмена между РФ и Западом

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок россиянина Вадима Красикова, препятствуя сделке. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Politico.

По информации газеты, переговоры шли в течение года. Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и сам глава государства Джо Байден «разработали план по возвращению из России еще нескольких американских заключенных» после освобождения баскетболистки Бритни Грайнер, отмечает Politico.

В январе 2023 года Россия, как утверждается, отклонила первоначальное предложение, и тогда Салливан разработал стратегию, которая могла бы привлечь различные страны Европы, в первую очередь Германию.

«Самое большое препятствие для Вашингтона: добиться согласия канцлера Германии Олафа Шольца на освобождение Красикова. По словам другого американского чиновника, его правительство поначалу не восприняло эту идею», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «после продолжительного давления немцы уступили» и согласились включить Красикова в списки обмена заключенными.
Соглашение об обмене, пишет издание, было подписано в середине июля.

До этого Шольц заявлял, что решение об освобождении россиянина Вадима Соколова (Красикова) было нелегким для Берлина.

Красиков — офицер российских спецслужб, приговоренный в 2021 году в Германии к пожизненному заключению. В июле 2022 года российская сторона попросила включить его в список для обмена, но Берлин не согласился.

Ранее «Газета.Ru» показала кадры встречи освобожденных россиян во Внуково.

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