Премьер Финляндии сделал заявление об открытии КПП на границе с РФ

На данном этапе отношений между Россией и Финляндией нет возможности открыть пропускные пункты между странами на границе. Об этом в беседе с финским изданием Iltalehti заявил премьер Петтери Орпо.

«На данный момент я по-прежнему считаю, что нет никакой возможности открыть пограничные пункты», — подчеркнул он.

По словам Орпо, потенциальное открытие КПП на границе Финляндии и России в будущем требует определенных гарантий со стороны Москвы. Финляндии, добавил он, нужно быть уверенной в том, что на пограничные пункты прибывают «только люди с действительными проездными документами».

Орпо отметил, что «осторожно» относится к вопросу об открытии КПП на границе с Россией.

1 августа сообщалось, что власти Финляндии устанавливают на границе с Россией переделанные из контейнеров бытовки, в которых будут проводиться собеседования с просителями убежища.

Накануне финский премьер-министр заявлял, что правительство страны не будет открывать контрольно-пропускной пункт на границе с Россией в качестве эксперимента по притоку беженцев.

Ранее русскоязычные жители Финляндии пожаловались из-за закрытия границы с РФ.