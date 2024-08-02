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США упрекнули за попытки учить Россию поведению в ядерной сфере

Посол Антонов: США пытаются учить РФ и КНР правильному поведению в ядерной сфере

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Илья Питалев/РИА Новости

США с упорством, достойным лучшего применения, пытаются учить Россию и Китай «правильному поведению» в ядерной сфере. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передает РИА Новости.

«Мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении РФ в ядерной сфере. С упорством, достойным лучшего применения, нашу страну вновь пытаются учить, как и Китай «правильному поведению», — заявил дипломат.

Дипломат также отметил, что в противном случае со стороны США поступают угрозы наступления «нового ядерного века», в котором Вашингтон не будет сдерживать рост собственного ядерного арсенала.

Накануне помощник министра обороны США по космической политике Випин Наранг заявил, что в Вашингтоне считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут.

До этого неназванный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) заявил, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине.

30 июля профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис заявил, что США проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией в случае возобновления испытаний.

Ранее Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями.

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