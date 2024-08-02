Госдуму ждут изменения в аппарате

В Государственной думе сменятся три заместителя руководителя аппарата нижней палаты российского парламента. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Из Госдумы с 2 августа уйдут два заместителя руководителя аппарата нижней палаты Сергей Пушкин и Владимир Попов. Покинет Охотный Ряд и замруководителя секретариата спикера Илья Подсеваткин», — сообщает издание.

Уточняется, что уход трех замруководителей со своих постов является традиционным, и заявления были написаны по собственному желанию. Сергей Пушкин отвечал за работу со СМИ, вместо него на должность будет назначен Дмитрий Масланов, который до этого был главным редактором телеканала «Дума ТВ». Вместо Подсеваткина на должность назначена Татьяна Плющева, которая с июня 2024 года занимала пост замначальника управления пресс-службы и информации.

Пока неизвестно, кто сменит в аппарате Госдумы Владимира Попова.

До этого российский депутат добровольно ушел в отставку.

Ранее Медведев прокомментировал предстоящие выборы в парламент.