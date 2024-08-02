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Белый дом не знал о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября

Кирби: Белый дом не знал о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября

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Reuters

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента США до 31 июля не были в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года заключили сделки со следствием. Об этом сообщает Fox News.

Кирби подчеркнул, что данные действия были организованы независимым военным следственным органом. Он добавил, что президент США Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности связаться с отдельными лицами и руководителями в Пентагоне для дальнейшего обсуждения вопроса.

До этого стало известно, что трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину, чтобы избежать высшей меры наказания и заменить ее пожизненным заключением.

Сделка обвинения с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави была достигнута в ходе переговоров, длившихся в течение 27 месяцев в Гуантанамо. Договор с подсудимыми был одобрен высокопоставленным чиновником Пентагона, курирующим военный суд.

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