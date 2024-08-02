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Евросоюз прокомментировал освобождение заключенных в России и Белоруссии

ЕС с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных из РФ и Белоруссии

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Сергей Ильин/ТАСС

Евросоюз выпустил коммюнике по итогам прошедшего обмена пленными между Россией и Западом, в котором заявил об облегчении в связи с освобождением ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане объединения. Оно опубликовано на сайте Дипломатической службы Европейского союза.

«Европейский Cоюз с облегчением узнал о том, что несколько политических заключенных, в том числе граждан ЕС, были выпущены из тюрьмы и отправлены на свободу за пределы России и Беларуси, что было осуществлено при содействии Турции», — говорится в сообщении.

В ЕС заявили, что освобожденные активисты, правозащитники и журналисты подверглись несправедливым преследованиям и тюремному заключению по политическим мотивам и содержались в невыносимых условиях.

Дипломатическая служба ЕС также призвала к немедленному освобождению всех политических заключенных, которые содержатся в российских и белорусских тюрьмах.

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«Газета.Ru»

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. В рамках него в Анкару прибыли два самолета из РФ.

Москва получила восемь россиян, Берлин — 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно, и осужденные в Словении Артем и Анна Дульцевы.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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