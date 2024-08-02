Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в рамках которого они обсудили возможности «оборонительных военных развертываний» Вашингтона для поддержки Иерусалима. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Стороны обсудили возможность усилий по поддержке Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Во время разговора Байден подтвердил Нетаньяху готовность Вашингтона помогать Иерусалиму защищаться от всех угроз со стороны Ирана, палестинского движения ХАМАС, шиитского движения «Хезболла» и правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

До этого стало известно, что США готовятся помочь Израилю в отражении ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана и его союзников на фоне ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и одного из руководителей движения «Хезболла» Фуада Шукра.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на ликвидацию главы политбюро ХАМАС. Уточняется, что передать сообщение в Иран согласился премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани.

Ранее в Иране заявили, что Израиль пересек красную черту и ответит за это.