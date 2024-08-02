В Иране рассказали о расследовании гибели главы ХАМАС Хании

Ответственность за гибель главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании, согласно предварительному расследованию, лежит на Израиле. Об этом сообщило иранское агентство Fars, передает ТАСС.

«Эта военная акция была проведена израильским режимом», — заявило Fars.

В момент ракетной атаки, как пишет агентство, Хания находился на четвертом этаже своей резиденции в районе Зафарания в столице Ирана Тегеране. Попавший в здание снаряд разрушил часть крыши.

Исмаил Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа. Сам он погиб в Тегеране ранним утром 31 июля. Предварительно, после израильской атаки, которую планировали несколько месяцев. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выдвинули новую версию гибели лидера ХАМАС.