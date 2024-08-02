Захарова прокомментировала масштабный обмен заключенными между Россией и Западом

Состоявшийся между Россией и западными странами масштабный обмен заключенными стал «битвой самообладаний». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«То, что многие назвали «обменом», я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб», — написала дипломат.

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1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. В рамках него в Анкару прибыли два самолета из РФ.

Москва получила восемь россиян, Берлин — 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно, и осужденные в Словении Артем и Анна Дульцевы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.