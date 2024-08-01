В Польше прокомментировали свое участие в обмене заключенных

В ходе большого обмена заключенными Польша по запросу США передала России Павла Рубцова, обвинявшегося в шпионаже. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский, передает РИА Новости.

«Власти Польской республики – президент, премьер и правительство — удовлетворили просьбу властей США и с соблюдением норм польского права включились в обмен лиц, находящихся в заключении в России, Белоруссии, а также странах НАТО», — заявил Добжиньский.

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Рубцов был арестован в Польше в 2022 году и обвинен в шпионаже.

До этого президент России Владимир Путин поздравил освобожденных из тюрем стран Запада россиян с возвращением на родину.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Политолог Сергей Марков обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом.

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.