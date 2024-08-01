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Шольц назвал трудным решение об освобождении осужденного пожизненно Красикова

Шольц заявил, что решение об освобождении Красикова было для Германии трудным

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Der Polizeiprasident

Решение об освобождении россиянина Вадима Соколова (Красикова), осужденного в Германии на пожизненный срок, было нелегким для Берлина. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам в аэропорту Кёльн/Бонн, где приземлились освобожденные Россией заключенные, передает ТАСС.

«Это трудное решение было принято совместно с заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и размышлений», — сказал Шольц, выступая с заявлением по поводу обмена заключенными между РФ и странами Запада.

Канцлер отметил, что оно было исполнено благодаря решению федерального прокурора.

По его словам, никто не воспринял данное решение легко. Он добавил, что для немецкой стороны было важно, что у Берлина есть обязательство защищать своих граждан и солидарность с США.

Красиков — офицер российских спецслужб, приговоренный в 2021 году в Германии к пожизненному заключению. В июле 2022 года российская сторона попросила включить его в список для обмена, но Берлин не согласился.

1 августа он и еще несколько человек, осужденных на Западе за шпионаж и киберпреступления, вернулись в РФ в рамках масштабного обмена заключенными с Западом. «Газета.Ru» изучила их биографии.

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«Газета.Ru»

Ранее Путин пообещал госнаграды возвращенным по обмену россиянам.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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