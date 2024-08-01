В Совфеде оценили возможность избрания Харрис президентом США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что избрание Камалы Харрис президентом может стать «последним вздохом» для США. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

Он подчеркнул, что Римскую империю во время ее заката возглавляли все более слабые и бездарные императоры, губившие людей, которые могли ее защищать.

Пушков считает, что Харрис лишена опыта, харизмы, а также политической индивидуальности. Сенатор утверждает, что ее победа на президентских выборах только ускорит «падение Америки как ведущей державы современного мира».

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах попытается сделать из страны коммунистическое государство.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп баллотируется в президенты от Республиканской партии. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее стало известно, что Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.