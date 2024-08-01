В Иране заявили, что Израиль пересек красную черту и ответит за это

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что Израиль «пересек красную черту», убив в Иране главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Слова дипломата приводит пресс-служба ведомства.

«Убив Исмаила Ханию, израильский режим пересек красную черту и поставил под угрозу мир и стабильность в регионе и мире, поэтому Иран без сомнения воспользуется своим неотъемлемым и законным правом на защиту своей территориальной целостности и национальной безопасности», — заявил Багери Кяни.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС. Уточняется, что передать сообщение в Иран согласился премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

Ранее журналисты выдвинули новую версию гибели Исмаила Хании.