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В Вашингтоне призвали готовиться к миру без ограничений на ядерное оружие

В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО

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Global Look Press

Помощник министра обороны США о космической политике Випин Наранг заявил, что в Вашингтоне считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут. Об этом он сказал в ходе дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает РИА Новости.

«Мы должны подготовиться к миру, в котором ограничения на арсеналы ядерного оружия полностью исчезнут», — заявил чиновник.

Наранг добавил, что реализуемая модернизация американского ядерного потенциала и подготовка к будущим изменениям в позиционировании могут побудить противников участвовать в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями.

До этого неназванный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) заявил, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о ходе третьего этапа учений с ядерным оружием.

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