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Журналисты выдвинули новую версию гибели Исмаила Хании

NYT: Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы

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Mohammed Salem/Reuters

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы, которую заложили в его тегеранской резиденции около двух месяцев назад. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что взрывное устройство активировали дистанционно при появлении Хании в нужной комнате. На снимках с места инцидента видно, что взрыв выбил несколько окон и обрушил часть стены. Авторы материала утверждают, что такие повреждения могли быть получены скорее в результате подрыва, а не ракетного удара.

По данным журналистов, операция по убийству главы политбюро ХАМАС планировалась в течение нескольких месяцев.

Ряд источников в США уверены, что ответственность за убийство Хании несет Израиль.

Накануне Израиль нанес удар по Тегерану, разбомбив здание, в котором находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Спасти его не удалось. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Через несколько часов Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Хезболла» перешла на новый этап военных действий с Израилем.

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